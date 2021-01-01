Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью в Зеленограде

Наша компания больше 10 лет сопровождает сделки с недвижимостью в Зеленограде, Москве и других городах России, оказывая полный комплекс услуг по проверке юридической чистоты отчуждаемого объекта, оформлению документов и регистрации права собственности в органах Росреестра. За это время мы накопили большой опыт, разработали надежную схему сопровождения купли-продажи квартир, домов, земельных участков.

Любая сделка с недвижимостью характеризуется определенными рисками, поэтому перед ее проведением необходимо получить грамотную консультацию. Стоимость объектов велика, что привлекает в эту область большое количество мошенников. Чаще всего пострадавшей стороной в таких делах оказывается покупатель. Он должен обязательно убедиться в отсутствии оснований для последующего оспаривания сделки, признания ее недействительной и в добросовестности продавца. Консультация нашего юриста помогает правильно оценить возможные риски.

Стоимость услуг Услуга Цена, руб. Консультация в устной форме (до 30 минут) 1 000 руб. Письменная консультация от 2000 руб. Юридическое сопровождение сделок по недвижимости от 30000 руб. Подготовка документации по сделке от 10000 руб. Проверка юридической чистоты объекта от 5000 руб. Работа, направленная на узаконивание перепланировки от 45000 руб. Юридическое сопровождение сделок с земельными участками от 30000 руб. Юридическое сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью от 50000 руб. Перевод помещения из жилого в нежилое, а также из нежилого в жилое от 60000 руб. Определение долей при разделе имущества в результате развода, продажи долевой собственности от 40000 руб. Выселение гражданина через суд 45000 руб. Взыскание неустойки по ДДУ 25000 руб. + % от штрафа Оформление собственности через суд 40000 руб. Приватизация недвижимости 30000 руб. Оспаривание права собственности на недвижимость от 50000 руб. Регулирование арендных отношений от 10000 руб.

Что проверяет юрист при проведении сделки?

Правомочность продавца, наличие обременений, подлинность и сроки действия доверенности, если сделку оформляет доверенное лицо.

История продаж, судебные разбирательств и споры в отношении жилого помещения, в том числе связанные с неправомерной перепланировкой.

Отсутствие факта выписки из квартиры перед продажей недееспособного члена семьи, гражданина отбывающего наказание, несовершеннолетних детей.

Подлинность документов продавца: паспорта, свидетельства о праве собственности, выписки из государственного реестра (ЕГРН).

В случае продажи унаследованного жилья важно проверить наличие потенциальных наследников, не участвующих в сделке.

Нужно помнить, что вся ответственность при купле-продаже недвижимого имущества ложится на стороны договора, который они подписывают добровольно. Ни риэлтор, ни нотариус, ни регистратор не несут материальной ответственности за неблагоприятные последствия сделки. Только консультация опытного юриста может обеспечить ее «чистоту» и снизить риски покупателя.

Ниже вы сможете ознакомиться с полным перечнем услуг, которые выполняют наши юристы: