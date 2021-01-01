Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью в Зеленограде

Наша компания больше 10 лет сопровождает сделки с недвижимостью в Зеленограде, Москве и других городах России, оказывая полный комплекс услуг по проверке юридической чистоты отчуждаемого объекта, оформлению документов и регистрации права собственности в органах Росреестра. За это время мы накопили большой опыт, разработали надежную схему сопровождения купли-продажи квартир, домов, земельных участков.
Любая сделка с недвижимостью характеризуется определенными рисками, поэтому перед ее проведением необходимо получить грамотную консультацию. Стоимость объектов велика, что привлекает в эту область большое количество мошенников. Чаще всего пострадавшей стороной в таких делах оказывается покупатель. Он должен обязательно убедиться в отсутствии оснований для последующего оспаривания сделки, признания ее недействительной и в добросовестности продавца. Консультация нашего юриста помогает правильно оценить возможные риски.
|Услуга
|Цена, руб.
|Консультация в устной форме (до 30 минут)
|1 000 руб.
|Письменная консультация
|от 2000 руб.
|Юридическое сопровождение сделок по недвижимости
|от 30000 руб.
|Подготовка документации по сделке
|от 10000 руб.
|Проверка юридической чистоты объекта
|от 5000 руб.
|Работа, направленная на узаконивание перепланировки
|от 45000 руб.
|Юридическое сопровождение сделок с земельными участками
|от 30000 руб.
|Юридическое сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью
|от 50000 руб.
|Перевод помещения из жилого в нежилое, а также из нежилого в жилое
|от 60000 руб.
|Определение долей при разделе имущества в результате развода, продажи долевой собственности
|от 40000 руб.
|Выселение гражданина через суд
|45000 руб.
|Взыскание неустойки по ДДУ
|25000 руб. + % от штрафа
|Оформление собственности через суд
|40000 руб.
|Приватизация недвижимости
|30000 руб.
|Оспаривание права собственности на недвижимость
|от 50000 руб.
|Регулирование арендных отношений
|от 10000 руб.
Нужно помнить, что вся ответственность при купле-продаже недвижимого имущества ложится на стороны договора, который они подписывают добровольно. Ни риэлтор, ни нотариус, ни регистратор не несут материальной ответственности за неблагоприятные последствия сделки. Только консультация опытного юриста может обеспечить ее «чистоту» и снизить риски покупателя.
Ниже вы сможете ознакомиться с полным перечнем услуг, которые выполняют наши юристы:
Возьмет на себя ответственность за правовую и финансовую безопасность ваших сделок с недвижимостью, поможет стать собственником с учетом всех нюансов федерального законодательства, защитит ваши интересы в спорах с пенсионным фондом, проведет экспертизу и приведет в порядок договоры, поможет взыскать проблемную задолженность, разберется в решении проблемных жилищных споров, защитит ваши интересы в рамках арбитражных и административных споров, выступит квалифицированным таможенным юристом от лица вашей компании.
Организует комплексное правовое сопровождение вашей компании на высоком профессиональном уровне. Возьмет на себя ответственность за решение сложных арбитражных дел. Поможет взыскать дебиторскую задолженность, убытки, неустойки и выбить из контрагентов другие проблемные поступления. Организует процедуру банкротства, представит ваши интересы в рамках исполнительного производства. Поможет разрешить сложные семейные споры, организует комплексное правовое сопровождение сделок с недвижимостью на высоком профессиональном уровне, подскажет, как разобраться с нюансами страхового права, вступит в неравный бой с недобросовестным застройщиком и сделает все возможное для защиты ваших интересов.
Защитит ваши интересы, связанные с оформлением наследства, поможет восстановить справедливость в конфликте с недобросовестным застройщиком, найдет быстрое и эффективное решение сложного жилищного или земельного спора, достойно представит ваши интересы в конфликте с самоуверенным работодателем, поможет оформить и получить причитающуюся по закону пенсию в полном объеме, защитит интересы вашего бизнеса в корпоративных спорах.
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